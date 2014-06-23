رقم كلوزة وكوستاريكا.. وانتفاضة سواريز

من جولة الى أخرى يفاجئنا المونديال البرازيلي بظواهر أقل ما يقال فيها إنها لافتة للنظر ..

ما استرعى انتباهي حتى الآن الظواهر التالية:

الرقم الذي حققه اللاعب الألماني كلوزة في عدد أهدافه في تاريخ كأس العالم ليصبح متساوياً مع البرازيلي رونالدو يؤكد أن سلالة الهدافين لم تنقرض كوستاريكا كانت وحتى الآن المفاجأة السارة في المونديال بإمكانيات متواضعة، لكن الطموحات كانت كبيرة وقد يذهب الكوساريكيون بعيداً إذا لم يغتروا سواريز نجم الأوروغواي ضرب عصفورين بحجر واحد: أحرز ثنائية قاتلة قادت منتخبه لفوز تاريخي على إنجلترا ثم حقق حلماً شخصياً بالفوز على إنجلترا العرض الكبير الذي قدمه منتخب الطواحين الهولندي أكد أن المدرب فان جال لازال في جعبته الكثير والفوز العريض على إسبانيا أكبر رد على منتقديه والمشككين في أسلوبه.



الكرة الجميلة التي قدمها منتخب غانا أمام العملاق الألماني تبشر بكل الخير عن مستوى الكرة في القارة السمراء والتي تعتبر رافداً هاماً للكرة الاوروبية تفاجأت بقرار الفيفا إخضاع سبعة لاعبين من كوستاريكا لفحص المنشطات، وهو إجراء غير عادي وجرت العادة أن يخضع لاعب أو اثنان من كل منتخب لهذه العملية، وفي تقديري فإن تبريرات وتوضيحات الفيفا غير مقنعة.



أعجبني موقف الأشقاء توريه بعدم التخلي عن منتخب بلادهم رغم وفاة شقيقهم إبراهيما، وهذا يعكس مدى وفاء اللاعبين لألوانهم الوطنية.

أخيراً أفكر في مشهد عودة منتخب لاروخا الى إسبانيا بعد "المهزلة" فهل سيخرج اللاعبون من الباب الخلفي أم سيواجهون غليان الجماهير؟



خوليو ساليناس