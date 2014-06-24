كيف حال الإسبان الموسم المقبل

الآن وقد حانت العودة إلى الديار بأضرار جسيمة لمنتخب لاروخا علينا أن نبحث في التداعيات وهي للأسف كثيرة وكبيرة.

انكسار لاروخا خلف المرارة لدى الشعب الإسباني الذي كان مزهوا منتشياً منذ أربع سنوات.

اليوم وكأن شيئا لم يكن خسرنا الكثير من سمعتنا ومن التقدير الذي كنا نحظى به من قبل العالم.

النكسة بالتأكيد سوف تفتح الباب أمام سيناريو غير سار ويتمثل في خروج خمسة أو ستة لاعبين على الأقل من الباب الخلفي البعض منهم سيعتزل اللعب دوليا والبعض الآخر سوف يأخذ طريق الهجرة نحو "الدورادو" جديد يدر عليهم الأموال.

ولكن الأهم من ذلك والأخطر سيصبح الدوري الإسباني المصنف الأول عالميا هل يتراجع؟ وهل يستطيع الأقطاب الثلاثة للكرة الإسبانية وهي الريال وبرشلونة واتلتيكو أن يعيدوا للكرة الإسبانية بريقها كما فعل الريال وإشبيلية على الصعيد الأوروبي.

من حقنا أن نتفاءل بعد أن التهمت أنديتنا الإسبانية الألقاب الأوروبية.



خوان مورا