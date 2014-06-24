ماذا يعني أن تملك لاعباً مثل ميسي؟

المدرب البرتغالي كارلوس كويروش نجح تقريباً في مهمته أمام الارجنتين حيث أثبتت موقعة ملعب بيلوهوريزونتي أن البرتغالي قرأ جيداً أوراق منتخب الأرجنتين من خلال مواجهة "البيسيتي" مع البوسنة، ولأنه يعرف كرة القدم واللاعبين فقد أدرك أن اللعب بندية ومجاراة الارجنتين في المتناول.

عرف كيف يدافع أمام منتخب يضم لاعباً اسمه ميسي، وعرف كيف ينظم الهجمات المرتدة التي تثمر أهدافاً، وهذه هي واقعية المدربين الذين يمتلكون أداوات محدودة وخيارات محدودة.

غير أن إيران فاجأت الجميع بتهديد الأرجنتين ووصلت الى المرمى أكثر من مرة، وأصبحت أحياناً تقود اللعب ولولا التسرع وسوء حظ علي رض اللاعب الإيراني لتقدمت ايران.

كيروش نجح في تحدٍّ آخر وهو قبول مهمة في غاية الصعوبة وتتمثل في قيادة منتخب في بلاد تخضع لتقاليد صارمة وفي بيئة من الصعب على الاوروبيين ان يتعايشوا ومعها، ومع هذا فقد نجح رغم كل الظروف.

عودة الى الارجنتين.. الحلول استعصت على المدرب سابيلا والذي كان يدرك جيداً أن الحلول الفردية هي طريق الفوز، وهذا ما معنى أن تمتلك لاعباً من طراز ليونيل ميسي!

ماركو بيكييري