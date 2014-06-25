الفيفا وسواريز

تصرف النجم الأوروغوياني لويس سواريز غير مقبول هذا لا يختلف عليه اثنان ولا أحد يستطيع أن ينكر بأن سواريز "أجرم" في حق اللاعب كيلليني ومن المفارقات أن الإيطاليين يذهبون دائما ضحية في المونديال حيث يتذكر الكل النطحة التي وجهها زيدان للمدافع الإيطالي ماتيرازي.

غير أن متابعتنا لردود الفعل في الصحافة العالمية وخاصة الإيطالية والبريطانية لاحظنا نوعا من التحامل على اللاعب بهدف التأثير على الفيفا لاتخاذ عقوبة سريعة وهناك ضغط غير طبيعي من الصحافة الإنجليزية وهي فاقت الصحافة الإيطالية صاحبة العلاقة.

"حالة" سواريز تطرح قضية من الأهمية بمكان وهي هل يعتمد الفيفا صور الفيديو لإقرار العقوبة أم يكتفي بما اتخذه الحكم؟

وهل تسلط على الحكم عقوبة الاستبعاد إذا ما تبين بأن قراراته لم تكن سليمة بخصوص هذه الحالة.

أجمل ما في كأس العالم أننا نتعلم دروسا جديدة وهذا أحد الدروس المستفادة.



فرانسيك اجويلار