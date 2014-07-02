سقطة روبن !!

لا اختلاف على قيمة اللاعب الهولندي أريين روبن وعلى انه يشكل ورقة اساسية في منظومة المدرب لويس فان جال

ولا احد ينكر بان روبن هو احدى الاوراق الرابحة التي يمتلكها جوارديولا في بايرن ميونيخ ، الا ان الهولندي وللاسف خيب الامال وصدم الكثيرين من عشاقه ومن عشاق كرة القدم "النظيفة" عندما قام بالتمويه ومثل للحصول على ركلة جزاء بالغش

وللاسف انطلت على الحكم التمثيلية ودفعت المكسيك الثمن لتخرج ظلما بضربة جزاء لم تكن سليمة .

الفيفا مطالب بتسليط عقوبة على روبن وعلى الحكم الذي لم "يقرأ " التمثيلية ولم يرفع بطاقة في وجه روبن، صحيح ان اللاعب اعترف بانه قام بالتمويه لكن هذا لا يجب ان يكون مبررا للفيفا كي لا يسلط عليه عقوبة مثل ما فعل مع سواريز وغيره من المخطئين.

الغش في كاس العالم لا يتوقف والمطلوب تطبيق عقوبات رادعة حتى تبقى كرة القدم نظيفة ..



بقلم : سانتي نولا