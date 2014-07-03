نيمار .. مشروع البرازيل القادم

حضرت تدريبات "السليسياو" اليوم وكنت مركزاً على نيمار مثل كل الحاضرين لسبب بسيط وهو الاطمئنان على جاهزيته خاصة بعد تردد اخبار تقول بان النجم الكبير يعاني من إصابة وقد يغيب عن مباراة كولومبيا، لكننا استبشرنا جميعا بجاهزية نيمار وعدم صحة تلك الأنباء.

اللاعب تدرب بشكل طبيعي واكتشفنا بالامس جانباً اخر من شخصية نيمار صحيح انه صغير السن وانه اكتشف الشهرة في وقت مبكر ولكن الغرور لم يتسرب له، بل ظل وفيا لعاداته ولم ينس بانه ينحدر من بيئة فقيرة مثل كل نجوم كرة البرازيل.

شاهدنا نيمار وهو يسلم على جميع المشجعين ويصافحهم ويلتقط صورا تذكارية معهم بكل تواضع وذكرني هذا التواضع المفرط نجوما اخرين تفتخر بهم البرازيل

وشعرنا بان نيمار مدرك تماماً لما ينتظر منه الشعب البرازيلي وعشاق الكرة في العالم .. انها الشخصية الجديدة للاعب شاب امامه سنوات طويلة لكي ينحت فيها شخصية النجم وشخصية البطل.

وتوقفت عند كلام خوليو سيزار الذي قال كنيمار صغير في سنه ولكنه كبير في تفكيره وتضامنه مع كل لاعبي الفريق، وهذا يؤكد باننا امام ولادة مشروع كبير للكرة البرازيلية !!

بقلم: الان كالداس