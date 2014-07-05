مفاجأة المونديال القادمة



لم تتوقف مفاجات المونديال البرازيلي ..فبعد خروج اربعة منتخبات اوروبية من العيار الثقيل بدءا باسبانيا من اسبانيا حاملة لقب بطل العالم ومرورا بانجلترا صاحبة اقوى دوري في العالم ووصولا الى ايطاليا بطلة العالم في عام الفين وستة ثم البرتغال والتي كانت ضيف شرف في هذه البطولة .

الان قد تطل مفاجاة اخرى من العيار الثقيل اذا ما نجحت كولومبيا الجامحة في تخطي غريمتها البرازيل الطريف ان المواجهات وضعت قوى اوروبية في مواجهة بعضها البعض ففرنسا ستلتقي عدوتها اللدودة دائما المانيا في مباراة الحسابات والذكريات الاليمة مع قصة شوماخر وباتيستون،وبلجيكا ستبحث عن الثار من الارجنتين التي نكلت بها في مونديال 1986م باهداف مارادونا .

اقول ان المفاجات لن تتوقف عند هذا الحد.

واذا كان رونالدو لاعب البرازيل السابق قد رشح البرازيل والارجنتين لبلوغ المباراة النهائية فانه لم يقرا حسابا للاخرين لانه نسي هولندا التي يعتبرها النقاد والعارفين بشؤون الكرة المرشح الاقوى للفوز باللقب ..

قد تكون فرنسا الحصان الاسود في هذه النسخة الفرنسيون عطاشى لتعويض ما فاتهم في مونديال جنوب افريقيا

لننتظر عشاق المفاجات سوف يجدون متعتهم بالتاكيد ..



بقلم: كارلوس باربوزا

