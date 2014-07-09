ماكينة القهوة الألمانية تطحن البن البرازيلي

ثلاث طلقات في رأس منتخب السامبا!!

الطلقة الأولى من المدرب جواشيم لوف قائد أوركسترا المانشفت.. هذا المدرب نجح حيث أخفق كثيرون.. إسقاط السامبا في عقر دارها لأول مرة تخسر البرازيل رسميا على أرضها منذ عام ٢٠٠٢

والطلقة الثانية هي تحويل منتخب الأحلام الى كرتون وورق مقوى.

والثالثة اغتيال حلم مائتي مليون برازيلي.

البرازيليون شربوا من كأس الذل والألمان أكدوا بأن ماكينة القهوة المشهورة عندهم طحنت البن البرازيلي بمهارة ليس فيليبي سكولاري هو المسؤول الوحيد عن هذا الانهيار وإنما يجب أن يسأل اللاعبون أين كانوا خلال ٢٥ دقيقة والتي كانت كافية للإجهاز عليهم من قبل كلوزة والذي ضرب هو الآخر عصفورا بخلع رونالدو وافتكاك الرقم القياسي منه في عدد الأهداف.

دفاعات البرازيل تحولت الى شوارع وكأنك تتجول على شواطئ كوبا كابانا. المباراة تحولت إلى أشبه بالتقسيمة وكم كنا نشفق على البرازيل الأسطورة عندما بدأت الأهداف تتدفق من ماكينة المانشفت البرازيل باتت مهددة اجتماعيا بتفجر الاحتجاجات والمظاهرات من جديد والسلطات كانت سعيدة ببلوغ السامبا لنصف النهائي لإطفاء نار الاحتجاجات ولكن الفاتورة الاجتماعية ستكون باهظة هذه المرة.



سانتي نولا