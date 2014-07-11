الكوستاريكي نافاس يدخل سباق أفضلية حراس المونديال

دخل الكوستاريكي كيلور نافاس، المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى بمونديال البرازيل، ليكون الوحيد من بين حراس 30 منتخباً، الذي يتنافس مع طرفي النهائي مانويل نوير وسيرخيو روميرو، وذلك بحسب اللائحة التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولفت نافاس الأنظار بشكل لافت، وساهم في بلوغ منتخب بلاده الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخرج مرفوع الرأس بخسارة بركلات الترجيح أمام هولندا، فيما لعب نوير دورا كبيرا في بلوغ المانشافت المباراة النهائية الأولى منذ 2002 عندما خسرت اللقب أمام البرازيل، حيث برز على الخصوص في مباراتي الدورين ثمن النهائي أمام الجزائر وربع النهائي أمام فرنسا، والأمر ذاته بالنسبة إلى روميرو الذي فرض نفسه نجما في المباراة أمام هولندا في دور الأربعة بتصديه لركلتين ترجيحيتين لرون فلار وويسلي سنايدر، وقاد بلاده إلى النهائي الأول منذ 24 عاما، وتحديدا منذ الخسارة أمام ألمانيا في مونديال إيطاليا.