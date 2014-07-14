تعويض سواريز.. المهمة الصعبة



بعض عمليات الانتقال لايمكن لها تعويض راحل مهما كانت القيمة المالية والفنية العالية التي يتميز بها القادم الجديد، هذا المثال ينطبق تماماً على ليفربول الذي جنى 75 مليون جنيه أسترليني جراء بيع عقد لويس سواريز الى برشلونة، وإكتناز خزانة النادي بالأموال.

خيارات ليفربول لتعويض سواريز تبدأ عند روميلو لوكاكو، نجم تشيلسي وبلجيكا. جهز "الريدز" مبلغ 26 مليوناً للتعاقد معه.. هي صفقة بالتأكيد ليست لتقوية صفوف ليفربول فقط، بل لإضعاف المنافس التاريخي ايفرتون، الذي استعار اللاعب العام الماضي، ويرغب بإستمراره لموسم اخر على الأقل.

البلجيكي الصاعد أوريغي خيارُ آخر، رغم صغر سنه، وكذلك يظهر ويلفرد بوني، مهاجم سوانسي الذي يتردد بأنه في مباحثات متقدمة مع ليفربول.



ويضع براندن روجرز، مدرب الفريق، عينه على ماركو رويس، نجم دورتموند الألماني، والذي غاب عن المونديال بسبب الاصابة، مبلغ 45 مليوناً سيكون كافياً لأن يترك المهاجم السريع فريقه الحالي وينتقل الى الشمال الانجليزي، وكذلك أردا توران الذي يعتبر خياراً جيداً لتدعيم وسط ليفربول، رغم صعوبة تخلي أتليتكو مدريد عنه بعدما تنازلوا عن دافيد فيا ودييغو كوستا لمصلحة نيويورك سيتي وتشيلسي اللندني.

تعويض لويس سواريز أمر ليس بالسهل على الإطلاق، وهذا يتطلب مغامرة كبيرة .. جاي رودريعيز من ساوثهامبتون مثلاً؟! خيار جيد، لكن على روجرز تحمل انفعالات رونالد كومان مدرب اللاعب الحالي عندما يزور أنفيلد في الأسبوع الأول.



بقلم: روب بيلايني