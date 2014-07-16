الحكم سبب فوز ألمانيا بكأس العالم



المانيا كسبت لقبها الرابع بهدف من غفلة من دفاع البلوسيليستي بعد مباراة متكافئة من حيث الفرص. وصحيح أن ميسي غاب عن الحدث الكبير ولم نشاهده الا نادراً، وبالتاكيد غياب انخيل دي ماريا، الرئة التي يتنفس منها منتخب الأرجنتين يفسر محدودية مردود ميسي.



فليونيل إعتاد على لاعبين يجهزون له الفرص في برشلونة مثل انيستا وتشافي هرنانديز وهو ما افتقده مع التانجو هذه المرة.



نعود الى مباراة النهائي، للاسف الصحافة العالمية أهملت التوقف عند لقطة بغاية الأهمية في المباراة، فالحارس مانويل نوير الذي كان له الفضل الكبير بفوز ألمانيا باللقب ارتكب خطا لايغتفر ضد غونزالو هيجواين عندما خرج من منطقته طائرا وركل المهاجم الارجنتيني ركلة قوية وبشراسة ذكرتنا بحارس الماني اخر ارتكب تقريبا نفس الجرم وهو شوماخر الذي اعتدى علي الفرنسي باتيستون وكاد أن يرديه قتيلا

لكن الحكم الايطالي ريزولي لم يشاهد شيئا لا بل شاهد اللقطة وراى أن غونزالو كان مخطئاُ !!.



الكل شاهد الاعادة والكل تاكد بان نوير قام بخطا يستوجب على الأقل البطاقة الصفراء وربما حتى الطرد لكن شيئا من ذلك لم يحصل ولم تعلق الصحافة الالمانية على هذه اللقطة وكان شيئا لم يكن.



الفيفا التزم الصمت وكانه راضِ عن مهازل التحكيم ...وهذه إحدى سقطات المونديال !!



بقلم: ماريو تراسمونتي