هل سينجح سواريز ببرشلونة؟

هل ينجح سواريز في برشلونة ؟

التحق لويس سواريز ببرشلونة في صفقة مالية كبيرة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيواصل ذلك في ملعب "كامب نو"؟ أم أنه سينتهي به الأمر مثل مايكل أوين وفرناندو توريس الذي لازال يبحث عن كيفية استعادة حاسة التهديف التي كانت له في ليفربول؟.

أوين وتوريس لم يكررا ما فعلاه مع ليفربول لأن هذا الاخير كان مبنيا عليهما، وستيفن جيرارد كان يزودهما بالكرات القاتلة التي كانا يدمران بها المنافسين عن طريق الهجمات المعاكسة، بالنسبة لسواريز، لا يجب أن ننكر بأن المدرب بريندان روجيرز كان جيدا بالنسبة له ومنحه رخصة اللعب بحرية. و بإمكان لويس أن يصبح نجما في برشلونة فهو يملك القدرة على اللعب مع أي لاعب والتألق مع أي ناد، وببساطة فإن ما عليه هو محاولة تكرار ما فعله في ليفربول ، ولكن من الواضح أن اللعب لبرشلونة ليس أمرا هيناً، أنظروا إلى تيري هنري الذي يمكن القول بأنه أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي ، ولكنه لم يواصل ذلك النجاح الباهر منذ مغادرته أرسنال، صحيح أنه توج مع برشلونة بسبعة ألقاب بما فيها دوري الأبطال، ولكن دوره كان هامشيا باللعب على الجانب الأيسر.

وجميع المهاجمين الذين اشتراهم برشلونة كانوا محرومين من اللعب في وسط الهجوم لأن هذا الحيز خاص بميسي فقط فهو "الملك"، فكروا في زلاتان إبراهيموفيتش، نيمار وأليكسيس سانشيز فكلهم مهاجمون متألقون، ولكن لا أحد منهم تألق بجانب ميسي، وحتى دافيد فيا وبرغم كل الألقاب التي توج بها، إلا أنه في النهاية غادر برشلونة محبطا، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نيمار يلعب على الرواق الأيسر فإن لويس سيلعب على الرواق الأيمن وهي خانة لعب فيها بليفربول وأجادها ، ولكن ما الذي يضمن بأنه سيجيد كل أسبوع؟

أعتقد بأن الانتقال إلى ريال مدريد كان ليكون أفضل لسواريز، حقيقة أن رونالدو هو النجم ولكن لويس أفضل من كريم بن زيمة وسيكون بمقدوره اللعب في مركزه الحقيقي.







بقلم: بابلو بروتون