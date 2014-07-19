عن سوق انتقالات الدوري الإنجليزي

بعد تناول وجية دسمة من كرة القدم عالية المستوى، خلال شهر مضى، نعود اليوم الى الواقع، ونحظى باطباق الشائعات والثرثرة والغضب حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وتحديداً بعدما إقفال فترة الإنتقالات الصيفية.



وحتى اللحظة، لايوجد مايثير الإهتمام بأندية انجلترا، سوى التعاقد مع "الطفل المعجزة" أليكسس سانشيز، الذي استطاع أرسين فينغر الحصول عليه بعد المنافسة الشرسة، فيما حصل مورينيو على ثنائي أتليتكو مدريد، دييغو كوستا وفيليبي لويس، وأعاد سيسك فابربيغاس الى الملاعب التي شهدت أفضل مستوياته.

في مانشستر يونايتد، سبق لوك شو وأندير هيريرا مدربها الجديد، لويس فان غال، وهذا لم يكن بالأمر السهل إقتصادياً، بل أن سابع الدوري الانجليزي دفع 60 مليون يورو ليجلبهما الى أولد ترافود، في الوقت الذي لم يصرف جاره الثري، مانشستر سيتي، سوى 12 مليون جنيه أسترليني حتى اللحظة، وأمام ليفربول 60 مليوناً ليعوض من خلالها رحيل لويس سواريز.

ورغم تبقي 45 يوماً على نهاية فترة الانتقالات، الا أن المفاجىء هو توقف توتنهام عن الصرف حتى الآن، وربما هذه نتيجة إرهاصات الموسم الفائت عندما أنفق كل ما جلبه غاريث بيل، على لاعبين لم يضيفوا الكثير لتشكيلتي بواش وشيروود.

والسؤال الأهم بالنسبة لي: هل سيستطيع احتياطي انجلترا، والاسباني الذي لم يضمن مكاناً بقائمة منتخب بلاده، على النهوض بمانشستر بعد كبوته؟!، وبعد انتقال توني كروس الى ريال مدريد بـ25 مليون يورو، هل يرى ليفربول أن آدم لالانا يستحق مبلغ 25 مليون جنيه الذي دفع به؟! لا أدري حقيقةً، لكن من يعلم، فربما أعاد جو كول مسيرته المجيدة مع أستون فيلا، وأخرس ريكي لامبرت الانتقادات التي طالت ليفربول بعد التوقيع معه .. لننتظر ونرى!.



بقلم: بول كامبل