أنهم يشوهون برشلونة.. المدينة والنادي..!

في كل مرة يحاول ريال مدريد وأنصاره إعاقة تعثر برشلونة. سمعوا عن قضية نيمار وتوجهوا بها إلى المحكمة في العاصمة، التي بدورها ذهبت للتحقيق دون وجود أدلة قاطعة، إنما مجرد هراء يخرج من محيط ملعب سانتياغو برنابيو.

من أهدافهم ايضاً أنهم يريدون إثارة الضوضاء في محيط برشلونة، كانوا يفعلون ذلك ايضاً أيام جوزيه مورينيو، وهذا بالتأكيد ليس أمراً جيداً لسمعة النادي وصورته حول العالم، ومن الممكن التأثير على العملية السياسية التي يطمح إليها الكاتالونيون، وبذل أنصار الريال جهداً كبيراً للتأثير على برشلونة، النادي والمدينة، وركزّوا بشكل مبالغ به على مشاكل النادي.. وهذا كله لزعزعة الاستقرار.

والغريب أن المدريديين لايريدون البحث عن إجابات منطقية لأسئلة كبيرة تدور في محيطهم، مثل سعل توني كروس، أو حتى الخضوع لإستفتاء لزيادة حجم الملعب، أو حتى يناقشون المبلغ الخرافي الذي أودعه فلورنتينو بيريرز في خزائن توتنهام وغاريث بيل، في المقابل وتأكيداً على الحريّة في أقليم كاتالونيا، المعارضة لاتكتفي بطرح تلك الأسئلة والحصول على الإجابات، بل أنها تضغط ايضاً على صانع القرار.

واليوم، على أنصار برشلونة تجاهل "البيض"، وبالتأكيد سيعودون مجدداً لتشويه صورة البلوغرانا. الآن تتم عملية إعادة تنظيم النادي والإستفادة بشكل أكبر من موارده المالية، وتصحيح مامضى من أخطاء. الأهم أن نكون هادئين تجاه كل ماقالوه وماسيقولوه مستقبلاً.

