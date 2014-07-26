بأي طريقة سيلعب فان غال مع اليونايتد؟

لم يتوقف الحديث عن لويس فانجال منذ انتهاء المونديال الهولندي اكد للجميع بانه يمتلك فلسفة قوية وصحيحة في كرة القدم والدليل وصول هولندا الى نصف النهائي وخروجها بالحظ امام الارجنتين.



لويس فان غال شخص يفعل الأشياء وفق نظرته وطريقته الخاصة، وفي هذا السياق حصد العديد من الفوائد عندما طبق خطة (3-4-3) في المواجهة الودية عندما سحق لوس أنجلس غالاكسي بسباعية.



ولكن بالحديث عن هذا النهج التكتيكي فقلة من الناس اعتمدت هذا النظام بنجاح في الكرة الإنجليزية، فماذا يعني هذا التغيير بالنسبة لـ اليونايتد؟ ومن هم اللاعبون الملائمون لهذه الخطة؟



في البداية سيعود ماتا إلى الوسط خلف المهاجمين، أين يظهر في أفضل حالاته، وأين وجد راحته مع تشيلسي عندما توج بجائزة أفضل لاعب في الفريق لموسمين تواليا، كما أن هذا النهج يتيح لـ روني التركيز فقط على إنهاء الهجمات بلمسات قاتلة داخل منطقة العمليات أو حولها.



أما ويلباك من الصعب عليه فرض نفسه على الجناح، إضافة إلى يانوزاي الذي يواجه معضلة حقيقية، وقد يصعب العثور على مكان له، بعكس الوافد الجديد لوك شاو الذي مال في مناسبات عديدة للعب كجناح أكثر منه كظهير أيسر في ساوثهامبتون، فهو لائق للتعامل بدنيا مع مثل هذه المهمات، وعلى الجانب الآخر يملك فالنسيا المؤهلات البدنية والمهارية للتعامل بإجادة مع المهام الدفاعية.



فان غال بحاجة أيضا للاعبين في الوسط قادرين على التحكم في زمام الأمور بتمريرات متقنة، وكاريك عندما يعود من الإصابة يعد مناسبا، كليفرلي أيضا ورغم أنه لا يتمتع بشعبية كبيرة، إلا أنه يملك بعض التقنيات المناسبة.



في حين فيلايني من الواضح أن لا مكان له شأنه شأن كاغاوا وأندرسون، أما في الخلف وفي انتظار تعاقدات أخرى سيبدأ فان غال بـ سمالينغ، إيفانز وجونز، كما يجب التنويه أيضا بالدور الذي قام به هيريرا في لقاء غالاكسي، والذي أهله لحصد لقب رجل اللقاء، ومن الواضح أنه لن تكون هناك منافسة كبيرة على الأماكن في ظل التعداد الحالي ما لم تتم تعاقدات جديدة. فانجال له وصفته السحرية فلننتظر.



سانتي نولا