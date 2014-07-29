هل تصبح إسبانيا مركز الثقل الأوروبي؟

انضمام رودريغيز الكولومبي إلى ريال مدريد نظير ثمانين مليون يورو يعتبر تدعيما لـ "الليجا"، اللاعب الكولومبي الشاب قال إنه متشوق للعب لـ الريال ونحن صدقناه لأنهم أبطال أوروبا ولديهم فريق مثل السحرة فهم ريال مدريد، فمن لا يحب اللعب لمثل هذا الفريق؟

جيمس رودريغيز هو لاعب موهوب جدا ولكن أيضا بقية زملائه، فهو سيلعب إلى جوار لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو، توني كروس، غاريث بايل، كريم بن زيمة، تشابي ألونسو ولوكا مودريتش، وهو يريد لفت أنظار المدرب وهو مرشح للعب أساسيا ولكن مكانته في التشكيلة الأساسية ليست مضمونة تماما، ومثله سيعيش لويس سواريز نفس الوضعية في برشلونة عندما يستنفذ عقوبته.

هذا النادي وصل مستويات خرافية رفقة المدرب بيب غوارديولا وحاليا تسلم المشعل لاعبون أمثال ليونيل ميسي، نايمار، خافيير ماسكيرانو وأندريس إنييستا، وسواريز مثله مثل رودريغيز لم يضمن مكانته في التشكيلة الأساسية.

بايرن ميونيخ الذي يشكل لاعبوه لب المنتخب الألماني المتوج بلقب كأس العالم يبقى أقل إبهارا من الناديين الإسبانيين، ومع ذلك يبقى ناديا مثيرا للإعجاب هو الآخر، خصوصا أنه دعم تشكيلته بالمهاجم الشرس روبيرت ليفاندوفسكي لينضم إلى فريق يضم مانويل نوير أفضل حارس مرمى في العالم، إضافة إلى باستيان شفاينشتايغر، أريين روبين وفرانك ريبيري وماريو غوتزه.

إذن ريال مدريد، برشلونة وبايرن ميونيخ هي أفضل الأندية في كرة القدم العالمية والأوروبية، وهو ما ساعدها في انتداب لاعبين أمثال رودريغيز، سواريز وليفاندوفسكي، ثلاثتهم يريد اللعب في القمة، وعندما ننظر إلى هذه القمة فإننا لا نجد أي ناد إنجليزي، الجانب الاقتصادي جانب مهم هنا.

خصوصا أن بعض اللاعبين ووكلاء أعمالهم لا يعترفون بالرواتب المنخفضة، ولكن إذا كانت قضية أموال فهل هناك من بمقدوره الإنفاق أكثر من الشيخ منصور في مانشستر سيتي؟ أو رومان أبراموفيتش في تشيلسي؟ أو عائلة غلايزر في "أولد ترافورد"؟ بالمقابل بايل ومودريتش انتقالا من توتنهام، تشابي ألونسو، ماسكيرانو وسواريز غادروا من ليفربول، ورونالدو ذهب من مانشستر يونايتد، كل واحد منهم أثار رحيله ضجة كبيرة ولكنهم لم يعيروا الأمر اهتماما ورحلوا إلى أين يستحقون اللعب، أما كرة القدم الإنجليزية فقد خسرت مكانتها في الساحة الأوروبية وبالتالي فإن مركز ثقل الكرة الاوروبية سينتقل حتما الى الليجا الاسبانية بهذا الكم من النجوم ..



فرناندو بولو