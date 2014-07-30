المنقذ دي ماريا

يواصل البياسجي إذن سلسلة مبارياته التحضيرية، والتي لا تحضر البياسجي على ما يبدو، فتأملوا في أسماء اللاعبين الذين أشركوا، واسألوا عمن سيكون في التشكيلة الأساسية، ومن سيكون على مقاعد البدلاء، وحتى من سيرسل إلى المدرجات أو من سيرسل بعيدا. ففي ثاني مواسمه بالفريق يرى المدرب الباريسي قائمة التساؤلات تزداد كل يوم، وعلى سبيل المثال لا الحصر قد تعطيه أسئلة، مثل "على أي حالة سيستعيد فيها محوري دفاعه دافيد لويز وتياغو سيلفا؟"، وأيضا "كيف سيمنح كافاني فرصا أكبر للعب حتى يعيد إليه الابتسامة؟"، ما هي ملامح القوة في تشكيلته؟ سيرغي أوريي ودافيد لويز قدما لتعويض جالي وأليكس، الميركاتو يبقى هادئا.

وحتى ينتدب ظهيرا أيمن، سيكون البياسجي بحاجة إلى الحصول على قرض بقيمة 9 ملايين أورو، الأمر قد يتعارض مع سياسة اللعب المالي النظيف الذي ينتهجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولكن بعض الخبراء يتساءلون: لماذا لا تطبق لوائح اللعب المالي النظيف على البارصا والريال؟

الآن تبقى أمام البياسجي صفقة كبيرة وحيدة متاحة، ونعني هنا صفقة أنخل دي ماريا، فاللاعب الأرجنتيني مطالب بالرحيل عن الريال، حيث أصبحت المناصب الأساسية بعيدا عن المتناول، والمسألة الآن بيد لوران بلان أيضا الذي سيبحث كيف سيلعب به وأين سيضعه في البياسجي؟ في الهجوم رفقة إبراهيموفتش وكافاني؟ ولكن لافيتزي الذي شارك في نهائي كأس العالم، وقدم مباريات جيدة لن يتنازل عن مكانته بسهولة، ربما قد نحيله على وسط الميدان، ولكن في مكان من؟ ماتويدي، فيراتي أو موتا؟ ربما كاباي لن يعود للحديث عن مكانته في التشكيلة الأساسية، وأيضا هل سيلعب بالخطة 4-3-3 مثل الموسم المنقضي أم سيلعب بالخطة 4-4-2؟ الأمر الذي قد يدفع بلان للقيام بعملية كبيرة في التشكيلة، أعتقد بأن البياسجي سيكون جاهزا حتى منتصف شهر سبتمبر، وهو التوقيت الذي سيتزامن مع بداية منافسات دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يعني أن بلان أمامه ثمانية أسابيع تقريبا لإيجاد الأسلوب المناسب.

ويبقى أنخيل دي ماريا الحل الأمثل للمدرب لواران بلان برأيي.

باتريك يوربيني