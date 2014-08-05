موسم الحصاد.. إقترب..!

المتامل في خارطة الكرة الفرنسية يلاحظ أننا نسير نحو الاسلوب الانجليزي المعروف بالاربعة الكبار، لكني أخالف ذلك لأسباب، وهي:

لن يكون باريس سان جرمان المسيطر على الكرة الفرنسية منذ ثلاثة مواسم هو الفارس الوحيد في الملعب .لان هناك فريقا عائدا للاضواء والمنافسة تتوفر فيه شروط الكبار وهو موناكو الذي استفاد من ضح اموال مستثمرين قادمين من خارج فرنسا، فنادي الامارة إستطاع ان يفرض واقعا جديدا بمنافسته لسان جرمان ولولا موناكو لعزف النادي الباريسي عزفا منفرداً في الموسم الماضي.

وهناك ايضاً نادي مرسيليا الذي لعب دور الوصيف قبل أن يختفي ويبتعد ولكن أحد الكبار الاخرين عاد للمنافسة وهو نادي ليون ومعه بوردو وليل وبالتالي اتسعت الرقعة واصبحت الكرة الفرنسية تتمتع بمكانة في العالم ولم تعد رقما هامشياً.

ويجب علينا بان نعترف بان الاموال القادمة من الخارج وبالتحديد من قطر وروسيا هي التي ضخت دما جديدا في الكرة الفرنسية

ولكن الذي نتطلع اليه الان ونحن على ابواب موسم جديد في دوري ابطال اوروبا هو ان تتبوأ الاندية الفرنسية مكانتها بين الكبار وان لا تتوقف المغامرة عند ربع النهائي كما حدث مع سان جرمان .

اليوم، الأندية الفرنسية بحاجة إلى نضج ذهني وهي في حاجة ايضاً للتخلص من العقد النفسية واللعب بدون مركبات نقص .



صحيح ان منتخب فرنسا توقف في ربع نهائي المونديال البرازيلي ولكن هذا لا يعني أن أنديتنا غير قادرة على مجاراة نظيرتها الاسبانية والالمانية والانجليزية وهي التي تسيطر على المشهد .

التالق على الصعيد الاوروبي يفرض علينا وجود اكثر من ثلاثة أو أربعة اندية تنافس محليا حتى لا يكون العزف منفردا كما حصل سابقاً ..

فهل يكون الموسم الجديد هو موسم الحصاد للكرة الفرنسية على الصعيد الاوروبي ؟



بقلم: جيرار ايناس