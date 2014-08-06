الصفقة الخاسرة

تزايدت الشائعات التي تؤكد رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن ريال مدريد، الكل يتحدث عن رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي الملكي، في ظل رفض الإدارة رفع مرتبه السنوي، بينما تتحدث الصحف الفرنسية عن انتقال وشيك للنجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان.

وبعيداً عن أنباء وسائل الإعلام المتلاحقة التي تتحدث عن دي ماريا، وتصريح زوجة اللاعب التي تؤكد فيه بقاءه مع ريال مدريد، نستطيع القول إن رحيل دي ماريا عن البرنابيو سيعد خسارة وضربة قوية لخطط كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل، لأسباب منها:

1- دي ماريا أثبت أنه من أفضل صانعي الأهداف (إن لم يكن أفضلهم) في العالم خلال المواسم الأربعة التي قضاها مع ريال مدريد، ورغم أن غاريث بيل قدم مستوى مميزاً في هذا الجانب الموسم الماضي مع امتلاك رودريغيز للخامة المطلوبة لتمويل المهاجمين، إلا أن بقاء أنخيل يمنح بيل وجيمس فرصا أفضل لمقابلة المرمى والاستفادة بالتالي من إمكاناتهما المميزة في تسجيل الأهداف.

2- دي ماريا لاعب مهم في منح الملكي التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم، ويتقبل دوماً فكرة العمل من أجل الفريق، خروج لاعب بمواصفات كهذه من البرنابيو والإبقاء على نجوم يطمح معظمهم لتسجيل الأهداف يضعف من منظومة عمل أي فريق مهما كانت قوته.

3- تعاقد ريال مدريد مع كروس ورودريغيز ثم الاستغناء عن دي ماريا يعني أن الفريق لم يتقدم للأمام على الإطلاق، خصوصاً من ناحية توفير البديل الجاهز والمناسب للأساسيين بشكل دائم.

4- أوزيل رحل العام الماضي وألونسو تراجع مستواه وربما سيجلس على دكة البدلاء بعض الوقت الموسم المقبل، ومع رحيل دي ماريا وربما خضيرة يعني ذلك أن الملكي بدل خط وسطه بشكل كامل وغير جزءا كبيرا من عموده الفقري خلال عام واحد، وهذا سيخل بتوازن الفريق خلال الموسم المقبل.

5- الاستغناء عن دي ماريا يعني عودة ريال مدريد إلى النفق المظلم، دفع أموال طائلة للتعاقد مع نجوم من خارج النادي مقابل إهمال قدرات اللاعبين الذين يمتلكهم الفريق والذين لا يقلون شأناً عن المنتدبين الجدد. مع مورينيو تغيرت هذه المعادلة نسبياً ويجب على أنشيلوتي ألا يكون جسر عبور لعودتها.

بقلم: الفريدو ريلانو