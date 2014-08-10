يشكل انتقال المدافع البلجيكي فيرمالين الى صفوف النادي الكاتالوني الصفقة الثامنة للاعب قادم من فريق المدفعجية، وهذا يجعلنا نشك أن برشلونة يعيش قصة حب من طرف واحد مع أرسنال الانجليزي.

فثمانية لاعبين انتقلوا من عام 2002 من أرسنال الى برشلونة وفي الاتجاه المعاكس لا نكاد نجد أي لاعب ذهب من برشلونة إلى أرسنال عدا سانشيز.

وحتى نعرف المزيد عن هذه العلاقة العاطفية يجب ان نعود الى عام 2000 عندما انتقل مارك اوفرمارس من أرسنال إلى النادي الكاتالوني وظل يدافع عن الوان البارسا لمدة اربع مواسم، ثم جاء الدور على الفرنسي الأشقر وصاحب التسريحة المثيرة إيمانويل بوتي والذي انتقل في عام 2000 قادما من ارسنال ولعب موسما واحدا قبل ان يرحل لنادي تشيلسي الانجليزي، والهولندي جيوفاني برونكورست الملقب ب "جيو " حل بالنادي الكاتالوني على سبيل الإعارة في عام 2004 وظل مدافعا عن الوان النادي الكاتالوني لمدة موسمين ولم يكلف خزينة برشلونة سوى مليوني يورو في ذلك الوقت. أما الصفقة الابرز من ارسنال الى برشلونة فتعلقت بالفرنسي تييري هنري نجم منتخب الديوك والذي ترك تاريخا ناصعاً مع المدفعجية، هنري لعب لارسنال من عام 1999 وحتى 2007 وخاض 254 مباراة وسجل 174هدفا، أما مع برشلونة فظهر هنري في 80 مباراة وسجل 35 هدفا وكلف النادي الكاتالوني 24 مليون يورو في ذلك الوقت .



الكسندر هليب حل ببرشلونة في عام 2008 وكانت محطته السابقة أرسنال ومعه خاض 89 مباراة ولم يعمر اكثر من موسم واحد مع البرسا قبل ان يرحل معارا الى شتوتغارت الالماني .

أما الصفقة الاعلى كانت مع الاسباني سيسك فابريجاس والذي كلف خزانة برشلونة 37 مليون يورو بعدما قضى مع المدفعجية ثمانية مواسم سجل خلالها 35 هدفا

ولعب لبرشلونة حتى 96 مباراة قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الانجليزي وتلاه الكاميروني اليكس سونغ تقمص الذي حضر في عام 2012

وخاض 39 مباراة وكلف النادي الكاتالوني 19 مليون يورو.



وبعملية حسابية نجد ان خزانة برشلونة تحملت 170 مليون يورو في الصفقات الثامنية بما فيها صفقة البلجيكي فيرمالين.

والسؤال الآن: كيف سيتعامل المدرب لويس انريكي مع فيرمالين وهل سيغير من منظومته التكتيكية في خط الدفاع الذي شكل الحلقة الاضعف في الفريق كلفته خسارة كل الالقاب، كي يستطيع على الأقل الاستفادة من المدافع البلجيكي الذي دفع البارسا مبلغاً مبالغاً به كي يسد ثغرة الدفاع؟!



بقلم: فرانسيسك اغويلار