الريال يزن الملايين



فوز الريال بكأس السوبر يعتبر مؤشرا قويا على ان النادي الملكي قادم على موسم غنيُ بالحصاد، وحينها يمكن لإسبانيا الفخر بفريقها الذي تهابه جميع الفرق الأوروبية، ومسح إخفاقها بعد نكستها المونديالية.

وبعد السوبر، بات الريال صاحب التقاليد العريقة والصولات والجولات في المسابقات الأوروبية قادراً على حصد القاب اخرى هذا الموسم

ففي نهاية السنة سيلعب الريال من أجل حصد لقب اخر في متناوله وهو بطولة العالم للأندية ويمكن لانشيلوتي أن يفخر بانه يدرب أغلى فريق كرة في التاريخ، فأمام اشبيلية بلغ وزن الفريق وقيمته السوقية نحو 491 مليون يورو.

كما أن الألماني توني كروس والكولومبي رودريجيز أضافا للفريق قيمة كبيرة من الناحية الفنية، فيما يبقى السؤال الاهم حول تعامل الريال مع منافسيه في الدوري، فباستثناء برشلونة الغريم التقليدي وأتلتيكو بدرجة أقل فان بقية الاندية الاخرى قد تكون في وادِ اخر اذا ما استثنينا المفاجات.

هنيئا لانشيلوتي الذي عرف أولاً كيف يحتفظ بكاسياس وكيف يقنع إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع هذا الكم الهائل من النجوم.

أما كريستيانو فقد أكد بأنه الأفضل دائما وبدد تلك الصورة المونديالية القاتمة وسيكون نجم الموسم كالعادة



بقلم : الفريدو ريلانو