معضلة تُدعى ماسكيرانو..!



حصل برشلونة أخيراً على تواقيع مدافعين وليس مدافعاً واحداً، وهذا يعني أن الفجوة التي خلفها كلاً من إيريك أبيدال وكارليس بويول في الخط الخلفي ستُردم، حتى وإن كان البديلين أقل مستوى من العملاقين الذين سبقاهما.. لكن في برشلونة ستظهر مشكلة جديدة أسمها: خافيير ماسكيرانو..!.



فعندما مدد برشلونة عقد ماسكيرانو لـ4 أعوام، كان إنريكي يعلم بأن اللاعب المقاتل لن يستمر بخط الدفاع بعد ثلاثة مواسم من سد الفراغ في الخط الخلفي، وألمح المدرب الشاب إلى أن دور ماسكيرانو سيكون واضحاً في غرفة الملابس وبالنسبو لزملاءه، لكنه لم يشير إلى دور النجم الذي برز بكأس العالم داخل أرض الملعب!. واليوم بات صعباً على ماسكيرانو اللعب بخط الوسط، سواءً بجانب بوسكيتس أو حتى على حسابه، فكيف يخرج "لوتشو" من هذه المشكلة؟!

الحلول برأيي أعتقد أنها كالاتي: الدفع بماسكيرانو وبوسكيتس في خط المنتصف سوياً، فاللاعب الأرجنتيني يمتلك خاصية رائعة بفك الكرات من الخصم، والتحكم بمنطقة وسط الملعب، حتى وسط كثافة بشرية عالية، لكن في المقابل سيضطر برشلونة إلى التخلي عن لاعب مهم بالدور الهجومي في المقدمة.

الحل الثاني، أن يقتنع ماسكيرانو بأن دوره في اللعب لم يعد كالسابق، على غرار تشافي الذي من المؤكد أن يجلس احتياطياُ في الموسم المقبل، ويتم الدفع به عندما يواجه برشلونة أحد الخصوم الأقوياء مثل ريال مدريد الذي يمتلك لاعب خطير مثل إيسكو، قادر على اللعب بين خطي الدفاع والوسط، ويمد المهاجمين بكرات مميتة، أو حتى مسعود أوزيل في دوري أبطال اوروبا إن وقع برشلونة بمجموع أرسنال الإنجليزي.

هنا نستطيع القول بأن ماسكيرانو وبقية اللاعبين سيكونون راضين على أدوارهم .. لكن الأهم: كيف سيتقبل محبو برشلونة أن يكون نجم كأس العالم على مقاعد البدلاء أو يلعب أدواراً هامشية؟! .. هذه مشكلة يجب على إنريكي مواجهتها بأسرع وقت.



بقلم: بيشيل ألونزو