ثورة فان جال ستتاخر في مانشستر يونايتد

لم يحدث زلزال في أولد ترافورد ولكن كانت هناك هزة ارضية شعر بها مشجعو مانشستر يونايتد الذين أصطفوا على جنبات التاريخي ودفعوا تذاكر هي في الواقع أغلى بكثير من قيمتها في الموسم الماضي .

بعد السقوط المذل أمام سوانزي، يمكن القول أن الهولندي فان جال القادم بهالة اعلامية كبيرة من مونديال استعاد فيه أسهمه في البورصة بوصول هولندا لنصف النهائي قد سقط في الاختبار، فصدمة الخسارة بالمباراة الافتتاحية في أولد ترافورد بالذات والتي لم تحدث منذ 41 عاما تحتم على المدير الفني مراجعة حساباته .

شخصياً، أعتقد أن "ثورة" فان جال ستتأخر لبعض الوقت، ليس تقليلاً منه، بل لأن الفريق يحتاج إلى أكثر من لاعب في أكثر من مركز حتى يستعيد الفريق توازنه. ولهذا يمكن القول بأنها خسارة نافعة للمدرب الهولندي لإعادة ضبط الأوتار قبل الدخول في الموسم والتعرض لمزيد من الكبوات التي لن تتحملها جماهير النادي العريق التي اعتادت على مشاهدة فريقها يحتفل بالبطولات.

واليوم، أمام المدرب الهولندي حتى نهاية الشهر لتعديل الاوتار قبل أن يغلق الميركاتو ، وبالتأكيد أن فان جال محظوظ لانه سيجد امامه سيولة كبيرة لشراء لاعبين جدد تصل الى 180 مليون يورو

ومن هنا نفهم حماس مانشستر للحصول على صفقة الارجنتيني انخيل دي ماريا والتي قد تكون رقما قياسيا جديدا

ولكن هل يكفي دي ماريا ؟

هناك خيارات اخرى مثل ارتورو فيدال والالماني شفانشتايجر وجودين واخرون

السيناريو معقد والوقت ضيق ومانشستر لا يريد ان يخسر مجددا الاسبوع القادم

فان جال في ورطة حقيقة ..



بقلم: ماركا بولينو