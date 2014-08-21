5 نقاط مهمة من مباراة أرسنال وبيكشتاش

بعد المباراة الأوروبية الأولى لأرسنال هذا الموسم، خرجت بخمس نقاط، حول الشكل الجديد للفريق، والذي قدمه أرسين فينغر أمام الأتراك.

فأولاً، تحويل أليكسس سانشيز إلى منتصف الهجوم كان قراراً منطقياً. فخلال شوط لعب كامل كان مدافعو بكيشتاش مرتاحين تماماً بسبب سلبية أولفييه جيرو، لكن التشيلي غير ذلك تماماً وأعاد لنا ذكرياته المذهلة بكأس العالم. صحيح أن البعض يعرف بأن سانشيز لاعب جناح، لكن هذا لم يحدث سوى ببرشلونة وبسبب ليونيل ميسي.



ثانياً، الصعوبات التي واجهها أرسنال أمام بيكشتاش، تؤكد حاجة الفريق إلى تدعيم صفوف مهم، ولحسن الحظ أن أمام ادارة النادي قرابة أسبوعين لتدعيم ماتراه لازماً قبل الخوض في المنافسات المحلية والقارية، وبالتالي الإنتظار إلى فترة الانتقالات الشتوية.



والنقطة الثالثة، هي تحويل تشامبرز إلى قلب الدفاع بدلاً من الظهير الأيمن، حيث لعب 18 مباراة الموسم الماضي. صحيح أن اللاعب الشاب واجه بعض المشاكل أمام ديمبا با، لكنه قدم مباراة جيدة، وربما يتطور أكثر مع استمرار حصوله على دقائق لعب كافية.

رابعاً، على فينغر الحذر من ضعف البنية الجسدية للاعبيه، ففي الموسم الماضي كان الفريق الأكثر تعرضاً للإصابات وحرم من جهود أبرز لاعبيه، ومما يثير الخوف في قلوب مشجعي أرسنال، أن ميكيل أرتيتا شوهد يعرج في لقاء الأمس.



والنقطة الخامسة، تساؤلات دارت بذهني حول ديمبا با، وكيف تخلى عنه تشيلسي، وتحديداً مورينيو، خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أنه حظي بدقائق أقل من فرناندو توريس، لكنه بالأمس أظهر مالديه مع فريقه الجديد، وتحديداً عندما سدد الكرة من منتصف الملعب.

بقلم: الآن سميث

