ريبيري يعتزل.. ويعود

حتى وأن قدم فرانك ريبيري اعتزاله الدولي، وتوقف رحلته مع الديوك نحو يورو 2016م، لايمكن لنا اعتبار هذا القرار نهائياً، لعدة أسباب منها: بقي وقت طويل على بداية البطولة التي ستستضيفها فرنسا، والأمر الآخر أنه لن يكون استئناءً من بعض لاعبي منتخب فرنسا العظماء، الذين اتخذوا ذات القرار، لكنهم لم يستمروا.



فزين الدين زيدان، اللاعب الأسطوري، اعتزل قبل كأس العالم 2006، بعامين، وهي ذات المدة التي سيترك فيها فرانك ريبيري القميص الأزرق، ويتفرغ للعب بقميص بايرن ميونخ، بطل ألمانيا مع الإسباني بيب غوارديولا الذي يعول على الجناح القصير الشيء الكثير.

ماذا سيقدم ريبيري لتشكيلة فرنسا التي لاتزال شابّة في حالة عودته من الاعتزال الدولي؟!، برأيي أن ريبيري لازال قادراً على الإضافة في خط المنتصف حتى وإن تجاوز 31 عاماً (33 عند بداية البطولة)، لكن هذا الأمر ربما لايسير معه بذات السيناريو الذي نتوقعه، وذلك بحالة لعبه دقائق أقل وهبوط مستواه مع بايرن خلال الموسمين القادمين.

وبالتأكيد أن ديديه ديشامب الذي قاد فرنسا للقبها العالمي، في اخر أيامه الكروية، لن يكون لديه مشكلة بجلب لاعب متقدم بالعمر لكنه جيد من الناحية الفنية، ويملك الخصائص التي يملكها ريبيري.



ماتويدي وبوغبا وريبيري.. ماذا يريد ديشامب أكثر من ذلك لإعادة اللقب المفقود منذ 14 عاماً.

