تشيلسي رقم صعب !!



البداية التي حققها تشيلسي هذا الموسم تؤكد بأنه سيكون رقما صعبا ومرشحا بقوة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، لأن مورينيو وجد الحلول المناسبة لهذا النادي الذي كان ينقصه مدرب مثل "سبيشل وان" ليعود إلى الطريق الصحيح ...

مورينيو قدم أوراق اعتماده من أجل الموسم الجديد، لديه لاعبان أبهرا منذ أول جولة، وهما فابريغاس الذي وصل للتمريرة الحاسمة 3 مرات في لقاءين ودييغو كوستا الذي سجل هدفين في لقاءين ومن تسديدتين فقط على المرمى، لكن هل هذه هي أوراق مورينيو الوحيدة هذا الموسم؟

من تابع تشيلسي في آخر موسمين يدرك بأن "البلوز" لديهم الكثير ليقدموه، وما قام به مورينيو في سوق الانتقالات الصيفية هو تعويض النقائص الموجودة في التشكيلة، فقد يكون كل الحديث والثناء يتعلق بلاعبين فقط في أول لقاءين تقريبا، ولكن نجوم تشيلسي في آخر موسمين بدؤوا في الظهور، والبداية كانت بـ إيفانوفيتش الذي قدم لقاء في المستوى كالعادة وأكد بأنه ظهير أيمن متألق، وهازارد عندما سجل الهدف الثاني أمام ليستر بطريقة رائعة، في انتظار بقية اللاعبين ليبرهنوا بأن تشيلسي يملك تشكيلة مرعبة هذا الموسم.

تشيلسي سيكون مع لقاء صعب في الجولة القادمة أمام إيفرتون وهي فرصة للتأكيد بأنه مرشح فوق العادة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، خاصة أنه لم يظهر أي نقطة ضعف خلال أول لقاءين عكس بقية المرشحين للمنافسة على اللقب، ولم يترك أي مجال للإعلام الإنجليزي لانتقاده أو انتقاد تشكيلته، لهذا سيوجه إنذارا لكل المنافسين لو عبر إيفرتون بسهولة على ملعبه.

ما قدمه مورينيو في أول مباراتين يوحي بأن الدوري الإنجليزي سيكون ممتعا، سواء على أرضية الملعب أو في غرف المؤتمرات الصحفية، لأن الجميع يعرف بأن "المو" يبدأ في إطلاق العنان لنفسه



بقلم: بول هاوراد