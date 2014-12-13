بالوتيلي يتقبل إدانة اتحاد الكرة الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

تقبل الإيطالي الدولي ماريو بالوتيلي، مهاجم نادي ليفربول، إدانة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم له فيما يتعلق بسوء السلوك في تعليقات كتبها على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

واتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالوتيلي بنشر تغريدة تشير إلى شخصية نينتندو، سوبر ماريو، والتي تضمنت عدة نماذج نمطية عنصرية.

واعتذر المهاجم الإيطالي في وقت لاحق، لكن طلب منه أن يعرض على الاتحاد ملاحظاته بشأن هذه المسألة.

وغاب بالوتيلي عن مباريات ليفربول الست الأخيرة بسبب إصابة في الفخذ، فيما يمر الفريق الشمالي بفترة عصيبة على صعيد النتائج، بينما يواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد على ملعب أولد ترافورد.