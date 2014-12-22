ذكريات لاتنسى في 2014

اقتربنا من توديع عام حفل تقريباً بكل شيء، كأس عالم، دوري الأبطال، ومفاجئات لم تتوقف منذ اليوم الأول وحتى كتابة هذا المقال، لكني سأجد نفسي نضطراً لاختيار اللحظات الأهم "رياضياً" في هذا العام.

سيتفق معي الكثيرون أن هدف روبن فان بيرسي في الشباك الإسبانية هو أهم هدف وأجمل هدف في البطولة العالمية، حتى أجمل من هدف تيم كاهيل على هولندا وخاميس رودريغيز في الأورغواي، سأقول أن هذه الأبرز في العام الذي يقترب من نهايته.

لا يمكن أن أنسى هدف غاريث بيل في شباك برشلونة عندما أنطلق في وقت متأخر بسرعة جنونية ليواجه بينتو ويضع الكرة بين قدميه ويحصل الريال على لقب كأس الملك، وهو مادعى تشافي ألونسو إلى القول بأنه لم يرى طوال حياته هدفاً كذلك.

وتبقى هزيمة البرازيل الكارثية أمام ألمانيا أحد تلك الأحداث البارزة، لم يسبق لأحد ما تخيل هزيمة البرازيل التي تعتبر أهم فريق بتاريخ كأس العالم، وخصوصاً وهي تلعب بين جماهيرها، لكن الألمان لايعرفون المستحيل، وضربوا الشباك البرازيلية 7 مرات.

وكذلك إقالة ديفيد مويس من تدريب اليونايتد بعد عدة أشهر، نظراً لفشله بتحقيق أي شيء خلال 9 أشهر قضاها في أولد ترافورد، وكذلك عضة لويس سواريز لجورجيو كيليني، وهي العضة التي كلفته الابعاد من كأس العالم، والانتقال من ليفربول والبقاء في الظل بين لاعبي برشلونة حتى مطلع نوفمبر الماضي.

ولا يمكن نسيان تعادل كريستال بالاس التاريخي مع ليفربول وهو التعادل الذي حرم الأخير من لقبه الأول في 24 عاماً، رغم أنه تقدم بثلاثة أهداف، لكن بالاس منح البطولة لمانشستر سيتي.

ومن ضمن الأحداث التي لا أنساها، هاتريك أغويرو في شباك البايرن، وفوز فريق متواضع على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، ودخول جماهير تشيلي إلى ملعب ماراكانا العريق عبر المركز الإعلامي.

