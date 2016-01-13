فاز ميسي بالكرة الذهبية الخامسة له ودخل التاريخ باعتباره الأفضل على الاطلاق. مع هذه الكرات الخمس في السنوات السبع الماضية ليس هناك شك حول من هو أفضل لاعب في التاريخ.

مساء الأثنين برهن ليو على أن التميز والاستمرارية يمكن أن تأخذك إلى تلك المرحلة من التفوق.

لقد كان حفلاً أفضل دون بلاتر، الأمر الذي أثار الاستغراب هو وجود كريستيانو رونالدو في القائمة رغم أنه لم يحقق أي شيء مع فريقه، واختيار 4 لاعبين من ريال مدريد في القائمة المثالية رغم خروجهم من الموسم بلا بطولات، وغياب بيكيه وبوسكيتس وسواريز.

أما نيمار فاكتفى بالمركز الثالث، وكأنه يشاهد المستقبل الذي سيحكمه اللاعب البرازيلي في القريب العاجل.



بقلم: سانتي نولا

