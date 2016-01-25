زيدان.. مد يد العون لهم

سيكون زيزو مدرب ريال مدريد مسؤولاً عن لاعبين مهمين في الفريق لم يقدما أي شيء أثناء فترة رافائيل بينيتز، وهما خيسي وخاميس، وكل المتابعون يعرفون بأن مستوياتهما هبطت هبوطاً ملحوظاً.

زيزو محظوظ بأن القدرات التقنية للنجمين عالية جداً، ربما المسألة حظ سيء أو فقدان ثقة، وهنا يكمن دور نجم فرنسا السابق.. عليه أن يزيل عنهما الغبار ويدفع بهما فيما تبقى من المنافسة.

الثنائي يلعبنا في الهجوم ويمكن تشكيل مثلث هجومي قوي بوجودهما أو أحدهما، تواجد بنزيمة في العمق ورونالدو في الأطراف يعني أنهما سينجحان تماماً.

هناك لاعبون يحتاجون مد يد العون، مثل كارفخال الذي كان متألقاً الموسم الماضي وخفت نجمه تحت إدارة بينيتيز، ولوكا مودريتش نجم خط الوسط في ريال مدريد منذ حضوره قبل 4 مواسم.

زيدان.. افعلها واستمتع بقائمة فريقك، وانتظر حتى موعد الحصاد لتتأكد أن قرارك كان صحيحاً.

بقلم: سان مارتين