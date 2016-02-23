غوارديولا دمّر سيتي قبل أن يبدأ

حتى قبل هزيمة تشيلسي الثقيلة، كان مانشستر سيتي مرشحاً لتحقيق 4 ألقاب ينافس عليها بما فيها بطولة الدوري ودوري الأبطال الأوروبي، لكن السؤال: هل يستطيع المواطنون فعلها؟! شخصياً لا أظن.

الملاحظ أن أداء سيتي انخفض كثيراً منذ تم الإعلان عن التعاقد مع بيب غوارديولا، الفريق لم ينتصر سوى في مباراة واحدة على الثمانية الكبار في ملعبه أمام ساوثهامبتون، وتلقى أكبر عدد من الأهداف منذ موسم 2009-2010.

في الموسم الحالي حصل السيتي حتى الآن على 47 نقطة، أما في ذات المرحلة خلال المواسم الأربع الأخيرة فكان الرقم 55، 57، 53 و 63 ،على التوالي أما على صعيد الأهداف فسجل سيتي بما معدله 60 هدفاً، وهذا الموسم لم يحرز سوى 48 فقط !.

بقلم: دانيال تايلور