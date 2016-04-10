الحفلة الثانية تبدأ مساء الأربعاء

عندما يحصل أفضل فريق في العالم على نقطة واحدة في البطولة المحلية من أصل 9 في مبارياته الأخيرة، ماذا يمكن لنا أن نستنتج ؟!.

الأسباب من وجهة نظري تكمن في الجهد البدني الهائل الذي بذله اللاعبون خلال الأشهر الماضية، هبوط ملحوظ في مستوى ميسي ونيمار، غياب المداورة، وكذلك مستويات فياريال وريال مدريد وسوسيداد الجيدة.

مع ذلك، لقب الدوري بآمان في خزائن برشلونة، ففي المباراة القادمة سيصل فالنسيا إلى كامب نو وحينها سينفجر اللاعبون ويستعيد برشلونة نغمة الفوز في الدوري بعد غيابها، لكن السؤال المهم هنا: ماذا سيحدث في دوري الأبطال؟!.

على لاعبي برشلونة إيقاف هذا التوهان الفني داخل الملعب، وعندما يعودون إلى مدريد لملاقاة أتليتكو يجب أن لا ينخدعوا بفارق الهدف الذي أحرزه لويزيتو في كامب نو ..

حفلة الثلاثية الثانية على التوالي تبدأ الأربعاء.. وعلى لويس إنريكي الاستعداد لأهم مباراة في موسمه حتى الآن.



بقلم: أوريول دومينيك

