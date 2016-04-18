المفتاحان المهمان.. هل تتجاوزان الكبوة ؟!

لقد فعل لاعبوا برشلونة كل شيء أمام فالنسيا في كامب نو، ونعم، الخسارة تعتبر أمراً سيئاً في ظل الظروف المحيطة والتي يحتاج فيها برشلونة إلى الفوز لينهي هذه الغمامة .. لكن علينا احترام ما قدموه ومحاولاتهم الدؤوبة لتهديد مرمى فالنسيا والتي بلغت 22 تسديدة، واحدة منها عانقت الشباك فقط.

الأمر حتى وإن كان سيئاً، لكنه ليس كارثياً، برشلونة يتصدر بفارق المواجهات المباشرة، والأمر في نهاية المطاف بين أيدي لاعبي الفريق لحسم البطولة، رغم ملاحقة أتليتكو والريال لانتزاع الصدارة.



المهم أن يتجاوز لاعبو برشلونة هذه المرحلة السيئة، وهذا لا يكون إلا بتعب بالغ، لأن الفريق بحاجة إلى الخروج من الدوامة، وسلاحه التركيز، لأنه ليس من الجيد أن يبدأ الفريق كل شوط ثاني هذه الفترة وهو متأخر بهدف أو أكثر مثلما حدث أمام فالنسيا.

والأمر الأهم، على نيمار وألبا تجاوز حالتهما السيئة، لأنهما مفتاحان مهمان في انتصارات برشلونة.

بقلم: سانتي نولا