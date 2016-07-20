صفقات مورينيو

يعود مورينيو من جديد إلى طلب لاعب سبق وأن تخلص منه النادي، وهنا نتحدث عن بول بوغبا الذي كان لاعباً في مانشستر يونايتد في 2012، ورحل إلى يوفنتوس، وبحسب الأخبار فإن الشياطين الحمر قدموا مبلغاً يتجاوز 100 مليون جنيه أسترالي.

هذه الحادثة تذكرني بمطالبة مورينيو ذاته لإدارة تشيلسي شراء نيمانيا ماتيتش، الذي رحل كجزء من صفقة انتقال البرازيلي دافيد لويز إلى البلوز من بنفيكا مطلع 2011.

وبخلاف ذلك، يبدو مورينيو واثقاً من المنهج الذي يريد السير عليه في أولد ترافود، حضور إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد يعني أن الرجل يبحث عن الجودة، رغم أن زلاتان لم يتبق له الكثير على توديع الملاعب، لكن من جديد .. "إبرا كادابرا" ولا أحد يشك للحظة بما يمكن للرجل تقديمه.

اختيار مختاريان يعتبر جيداً، كون اللاعب الأرمني يستطيع اللعب على الأطراف وتعزيز قوة اليونايتد، بعدما غابت تلك القوة خلال الأعوام الماضية، أما الإيفواري إيريك بايلي والذي حضر بصفقة مرتفعة فذلك يعني بأن مورينيو لن يعتمد على دالي بليند في قلب الدفاع، أو الانتظار حتى تتحسن حالة فيل جونز اللياقية بعد كل إصابة يعاني منها خلال الموسم.

لا زلت أعتقد بأن مورينيو سيضيف العديد من الأسماء إلى أولد ترافود.. سننتظر.

بقلم: بول ويلسون