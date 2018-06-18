مدرب إسبانيا يدافع عن أخطاء دي خيا "الكارثية"

أعرب فرناندو هييرو مدرب إسبانيا عن مساندته لحارس مرماه الواقع تحت الضغط ديفيد دي خيا وقال إنه متمسك بمشاركته في المباراة المقبلة التي ستخوضها إسبانيا أمام إيران يوم الأربعاء رغم الأداء الذي ظهر به دي خيا في التعادل 3-3 أمام البرتغال في كأس العالم لكرة القدم.



واصطدمت الكرة التي سددها كريستيانو رونالدو بيد حارس مانشستر يونايتد قبل أن تسكن الشباك محرزا الهدف الثاني للبرتغال الجمعة الماضي. كما تعرض دي خيا لانتقادات أخرى بسبب سوء ضبطه للحائط البشري أمام المرمى في الركلة التي أحرز منها رونالدو الهدف الثالث للبرتغال.



وقال هييرو للصحفيين يوم الاثنين: نمنحه ثقتنا بشكل كامل. من خلال خبرتي أعرف أن لاعبي كرة القدم يحتاجون للشعور بالثقة ولا يتوقف هذا عند اللحظات الجيدة فحسب.



وأنقذ دي خيا فريقه مانشستر يونايتد من مواقف عصيبة مرارا واختير أفضل لاعب في الفريق الموسم الماضي. لكنه ارتكب أخطاء فادحة في ثلاث من بين آخر أربع مباريات خاضتها اسبانيا وتسبب في أن تسكن شباكه مجموعة من الأهداف السهلة أمام سويسرا والأرجنتين.



وأضاف هييرو: مر بوقت عصيب لكن بإمكانه تخطي الأمر بمرور الوقت. حراس المرمى لديهم نفسية خاصة وأحيانا ما يكون رد فعلهم غير متواكب مع الفعل، دي خيا يحتاج إلى وقت ومساحة لالتقاط الأنفاس وتخطي الموقف.



وواصل: كل اللاعبين بحاجة إلى الثقة وأنا أمنحهم هذه الثقة. يجب ان نعتاد على الجدل لانه جزء من عملنا. لن يمنحه أحد أي شيء بالمجان ونحتاج للإنصاف معه.