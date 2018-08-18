نيوكاسل يتعادل سلبيا مع كارديف في الدوري الإنجليزي

سقط نيوكاسل في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه كارديف سيتي في المباراة، التي جمعت بينهما يوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد كل من الفريقين أول نقطة له في الموسم، حيث خسر كل من كارديف سيتي ونيوكاسل مباراته بالمرحلة الأولى. وأنهى نيوكاسل المباراة بعشرة لاعبين فقط حيث طرد إسحاق هايدن من صفوف الفريق في الدقيقة 66 .

وتستأنف منافسات المرحلة في وقت لاحق يوم السبت بلقاء تشيلسي مع أرسنال، كما يلتقي بيرنلي مع واتفورد، وليستر سيتي مع وولفرهامبتون، وويستهام مع بورنموث، وتوتنهام مع فولهام، وإيفرتون مع ساوثهامبتون.

ويلتقي مانشستر سيتي ضيفه هيديرسفيلد تاون في المرحلة نفسها يوم الأحد، كما يلتقي مانشستر يونايتد مع برايتون، بينما تختتم المرحلة يوم الاثنين بلقاء ليفربول مع مضيفه كريستال بالاس.