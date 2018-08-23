بسبب قضايا فساد فيفا..حبس رئيس سابق للاتحاد البرازيلي

أصدرت محكمة أميركية يوم الأربعاء حكماً بحبس رئيس سابق للاتحاد البرازيلي لأربع سنوات بعد أن دِين في اتهامات تتعلق بفضيحة فساد بالاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وتضمن الحكم الصادر في نيويورك أيضا تغريم جوزيه ماريا مارين رئيس الاتحاد البرازيلي سابقا مبلغ 1.2 مليون دولار وإلزامه برد 3.34 مليون دولار.

ودِين مارين "86 عاما" في ديسمبر الماضي من قبل هيئة محلفين أميركية في ستة اتهامات منها الابتزاز والاحتيال وغسل الأموال. وكان مارين في مقدمة شخصيات رياضية حوكمت في الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بتلقي رشى وعمولات بأكثر من 200 مليون دولار فيما يخص تسويق ونيل حقوق بث مباريات لكرة القدم. وقالت هيئة الادعاء إن مارين تلقى عدة ملايين من الدولارات في صورة رشاوى.

وقال تشارلز ستيلمان محامي مارين في رسالة عبر البريد الإلكتروني: نشعر بخيبة أمل بسبب مدة الحكم لكننا نقدر جهود القاضي في تحقيق توازن عادل. سيتقدم مارين بطعن.

وطالب مدعون بسجن مارين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بينما استند محامو الدفاع على الحالة الصحية لمارين وتقدمه في العمر للمطالبة بتخفيف الحكم، ولم يعلق الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على الحكم.