وفاة النجم السابق لليدز يونايتد الإنجليزي بسبب كورونا

قال نادي ليدز يونايتد، المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة إن نجمه السابق نورمان هانتر توفي عن 76 عاماً بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: نقل نورمان إلى المستشفى في الأسبوع الماضي بعد ثبوت إصابته بفيروس كوفيد-19 ورغم مقاومته المرض والجهود الكبيرة التي بذلها الطاقم الطبي فإنه خسر المعركة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وشارك هانتر في 726 مباراة مع ليدز يونايتد على مدار 15 عاما، واشتهر خلال هذه الفترة بقوة التحاماته مع الخصوم.

وفي صفوف ليدز فاز هانتر بلقبين للدوري الإنجليزي الأول وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي وبلقب في كأس رابطة أندية المحترفين، وشارك مع الفريق في المباراة النهائية لكأس أوروبا عام 1975 والتي انتهت بهزيمته أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وكان هانتر أيضا ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 كما كان أول فائز بلقب جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في العام في 1974.

وقال النادي عن اللاعب الراحل: سيترك فراغا كبيرا في قلوب أسرة ليدز يونايتد. وستبقى إنجازاته خالدة وقلوبنا مع أسرته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب جدا.