كلوب يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة أتالانتا

عاد جويل ماتيب ونابي كيتا إلى تدريبات ليفربول لكن المدرب يورغن كلوب لم يحسم مشاركة الثنائي أمام أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.



وتشكل عودة ماتيب دفعة لبطل إنجلترا وسط أزمة بمركز قلب الدفاع بعد إصابة فابينيو وفيرجيل فان دايك، وخضع فان دايك لجراحة في الركبة الأسبوع الماضي بعد إصابة قوية بالأربطة أمام إيفرتون.



كما سينضم كيتا للتشكيلة التي ستسافر إلى بيرغامو في ثالث مباراة لليفربول بالمجموعة الرابعة لكن لاعب الوسط تياغو ألكانتارا لم يعد للتدريبات حتى الآن.



وأبلغ كلوب مؤتمرا صحافيا: تدرب نابي وجويل مع الفريق في حصة كاملة ولم يتدرب تياغو وهذا هو الموقف.



وأضاف: ليست لدي فكرة عن الاختيارات حاليا لأنهما تدربا لكن يجب أن ننتظر لنرى كيف سنتصرف، أمامنا يوم آخر لاتخاذ القرارات. سيسافر الكثير من اللاعبين في الطائرة لذا سنتخذ القرارات في وقت متأخر.



وفاق أتالانتا التوقعات في الموسم الماضي ووصل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال معتمدا على الضغط الهجومي الشديد تحت قيادة المدرب جيان بييرو غاسبيريني.



ويعتقد كلوب أن مواجهة أتلانتا أصعب تحد في أوروبا حتى الآن وقارن بين أتلانتا وليدز يونايتد، وتابع: ما فعله أتالانتا في السنوات الأخيرة شكل فريقا من الصعب جدا اللعب ضده. إنه يشبه ليدز في طريقة بناء الهجمة وهي مجموعة مقاتلة ونكن لها كل الاحترام وأعرف مدى جودتها.