  • مباشر
اللغة

كلوب يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة أتالانتا

كلوب
كلوب مدرب ليفربول

كلوب يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة أتالانتا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

عاد جويل ماتيب ونابي كيتا إلى تدريبات ليفربول لكن المدرب يورغن كلوب لم يحسم مشاركة الثنائي أمام أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وتشكل عودة ماتيب دفعة لبطل إنجلترا وسط أزمة بمركز قلب الدفاع بعد إصابة فابينيو وفيرجيل فان دايك، وخضع فان دايك لجراحة في الركبة الأسبوع الماضي بعد إصابة قوية بالأربطة أمام إيفرتون.

كما سينضم كيتا للتشكيلة التي ستسافر إلى بيرغامو في ثالث مباراة لليفربول بالمجموعة الرابعة لكن لاعب الوسط تياغو ألكانتارا لم يعد للتدريبات حتى الآن.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحافيا: تدرب نابي وجويل مع الفريق في حصة كاملة ولم يتدرب تياغو وهذا هو الموقف.

وأضاف: ليست لدي فكرة عن الاختيارات حاليا لأنهما تدربا لكن يجب أن ننتظر لنرى كيف سنتصرف، أمامنا يوم آخر لاتخاذ القرارات. سيسافر الكثير من اللاعبين في الطائرة لذا سنتخذ القرارات في وقت متأخر.

وفاق أتالانتا التوقعات في الموسم الماضي ووصل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال معتمدا على الضغط الهجومي الشديد تحت قيادة المدرب جيان بييرو غاسبيريني.

ويعتقد كلوب أن مواجهة أتلانتا أصعب تحد في أوروبا حتى الآن وقارن بين أتلانتا وليدز يونايتد، وتابع: ما فعله أتالانتا في السنوات الأخيرة شكل فريقا من الصعب جدا اللعب ضده. إنه يشبه ليدز في طريقة بناء الهجمة وهي مجموعة مقاتلة ونكن لها كل الاحترام وأعرف مدى جودتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

الذكاء الاصطناعي يكتشف كورونا.. من السعال الذكاء الاصطناعي يكتشف كورونا.. من السعال
ماذا وراء الحراك المكثف بين حكومة الوفاق وتركيا وقطر؟ ماذا وراء الحراك المكثف بين حكومة الوفاق وتركيا وقطر؟

الأكثر قراءة

مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها
كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به
بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. "الناس لا يريدون النقود"
نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة
مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً
لا تخبروا أحدا!.. ترمب يتوعد بإقالة فاوتشي بعد الانتخابات لا تخبروا أحدا!.. ترمب يتوعد بإقالة فاوتشي بعد الانتخابات

قبل ان تذهب

مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين
مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين

اكتشف المزيد