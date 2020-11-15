  • مباشر
اللغة

دي بور: قلة أهداف هولندا لن تكون مشكلة

هولندا البوسنة دي بوير
دي بور تولى تدريب هولندا الصيف الماضي

دي بور: قلة أهداف هولندا لن تكون مشكلة

متابع الغاء المتابعة

أمستردام - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد فرانك دي بور مدرب هولندا والمهاجم ممفيس ديباي أن ندرة أهداف المنتخب الوطني في المباريات الأخيرة لن تكون مشكلة عند مواجهة البوسنة في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الأحد.

وأبدى دي بور، الذي تولى تدريب هولندا الشهر الماضي، ثقته في كفاءة مهاجميه، وأضاف: يعلمون كيف يسجلون الأهداف لذا لا أشعر بالقلق.

وسجلت هولندا ثلاثة أهداف في ست مباريات دولية هذا العام وجاءت الأهداف هذا العام ضد بولندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر وخارج ملعبها ضد إيطاليا الشهر الماضي وخلال التعادل 1-1 مع إسبانيا في مباراة ودية يوم الأربعاء الماضي.


ومن المتوقع أن يحصل ديباي على حرية في الجهة اليسرى بجانب المهاجم لوك دي يونغ إذ تسعى هولندا للحفاظ على آمالها في المجموعة الأولى بالقسم الأول لدوري الأمم.

وتملك هولندا خمس نقاط من أربع مباريات وتتأخر بنقطتين عن بولندا ونقطة واحدة عن إيطاليا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الأطفال والتلفزيون والإعلانات.. الأطفال والتلفزيون والإعلانات.. "مصيبة" على الآباء
"خطأ" يفضح حواراً ساخراً من مؤتمر اللاجئين في دمشق

الأكثر قراءة

هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران
خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف! خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف!
صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح
صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون "موناليزا" الموصل؟
غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو
بومبيو يتجاهل لقاء أردوغان.. وامتعاض في أنقرة بومبيو يتجاهل لقاء أردوغان.. وامتعاض في أنقرة

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد