دي بور: قلة أهداف هولندا لن تكون مشكلة

أكد فرانك دي بور مدرب هولندا والمهاجم ممفيس ديباي أن ندرة أهداف المنتخب الوطني في المباريات الأخيرة لن تكون مشكلة عند مواجهة البوسنة في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الأحد.



وأبدى دي بور، الذي تولى تدريب هولندا الشهر الماضي، ثقته في كفاءة مهاجميه، وأضاف: يعلمون كيف يسجلون الأهداف لذا لا أشعر بالقلق.

وسجلت هولندا ثلاثة أهداف في ست مباريات دولية هذا العام وجاءت الأهداف هذا العام ضد بولندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر وخارج ملعبها ضد إيطاليا الشهر الماضي وخلال التعادل 1-1 مع إسبانيا في مباراة ودية يوم الأربعاء الماضي.



ومن المتوقع أن يحصل ديباي على حرية في الجهة اليسرى بجانب المهاجم لوك دي يونغ إذ تسعى هولندا للحفاظ على آمالها في المجموعة الأولى بالقسم الأول لدوري الأمم.



وتملك هولندا خمس نقاط من أربع مباريات وتتأخر بنقطتين عن بولندا ونقطة واحدة عن إيطاليا.