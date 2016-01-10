انتخاب علي عبدالعال رئيسا للبرلمان المصري

أعلن بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية بمجلس النواب المصري، عن فوز الدكتور علي عبد العال برئاسة البرلمان.

وعبدالعال هو أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس والعضو المنتخب عن محافظة أسوان ضمن قائمة "في حب مصر"، فضلاً عن أنه كان ضمن فريق مراجعة دستور 2013، وأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي. وقد شارك في إصدار قوانين الانتخابات الحالية وإعداد الدوائر.

وكان عبدالعال ضمن نخبة قانونية قليلة جداً استعان بها كل من المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، لصياغة مشروعات القوانين المهمة، ومنها قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما عمل مستشاراً للديوان الأميري بدولة الكويت لمدة تصل إلى عشرين عاماً.

وكانت الانتخابات على رئاسة البرلمان قد أجريت بين 7 مرشحين، وهم الدكتور علي عبد العال، مرشح ائتلاف دعم مصر، والنائب المستقل علي مصيلحي، والنائب المستقل توفيق عكاشة، والنائب المستقل كمال أحمد، والنائب المستقل خالد أبو طالب، والنائب المستقل محمد محمود العتماني والنائب عيد هيكل عن حزب الوفد.