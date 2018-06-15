أيسلندا جاهزة لأكبر مباراة في تاريخها أمام الأرجنتين

قال هيمير هالغريمسون، المدير الفني للمنتخب الأيسلندي الأول لكرة القدم يوم الجمعة أن المنتخب الأيسلندي جاهز، ومستعد لأكبر مباراة في تاريخ الكرة الأيسلندية عندما يواجهون المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم مرتين، في كأس العالم يوم السبت.



ويأمل منتخب أيسلندا أن يحاكي اداءه في يورو 2016 عندما ،وصلوا لدور الثمانية بفرنسا.



وقال هالغريمسون إن المنتخب الأيسلندي استعد مثلما استعد ليورو 2016، ولديه خبرة أكبر وأظهر مميزاته بإنهاء مجموعته في التصفيات المؤهلة للمونديال متفوقا على كرواتيا وأوكرانيا وتركيا.



وقال هالغريمسون : هدفنا هو عبر دور المجموعات. إذا فعلنا هذا سنكون قد تركنا خلفنا فريقين جيدين للغاية ومن ثم ينبغي علينا ألا نخشى أي فريق بعد ذلك.



دائما ما كان يوصف أداء منتخب أيسلندا، الذي أوصله لدور الثمانية بيورو 2016، بالمعجزة ولكن هالجريمسون لا يراه بهذه الطريقة.



وقال : ليست معجزة أن نصل لهذا الدور. كان الفريق مستقرا للغاية في آخر أربع سنوات، نحتل المركز العشرين في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) وتصدرنا مجموعتين في التصفيات المؤهلة للمونديال.