ماذا قال مورينيو عن أداء الأخضر عقب مباراة الافتتاح؟

وصف جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مستوى المنتخب السعودي بـ"غير المتمرس"، خلال عمله كمحلل لمباريات كأس العالم 2018 في قناة "أر تي" الروسية.

ووقع المدرب البرتغالي الشهير والملقب بـ"سبيشل ون"، عقدا مع القناة الروسية ليحلل جميع مباريات كأس العالم 2018، والذي يتقاضى من خلاله مبلغ 425 ألف جنيه إسترليني لكل يوم يحلل فيه المباريات.

وقال مورينيو إن الروس لا يجب عليهم الثقة كثيرا بفريقهم أو التفاؤل بشكل مبالغ فيه، لأن الفوز العريض أتى بسبب أن المنتخب السعودي كان محبطا.

وتناقلت منصات عالمية نتيجة مباراة الافتتاح بردود أفعال مختلفة، يميل أغلبها إلى الهزلية، بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب السعودي في مباراة افتتاح كأس العالم أمام المنتخب الروسي .

ففي تقرير المباراة لحساب موقع "بي بي سي" الإنجليزي الشهير، استخدم المحرر مصطلح "غير متمرس" عن المنتخب السعودي، وأنه لم يتوقف عن إهداء خصمه الأهداف توالياً، كما قام حساب "بليتشر ريبورت" الشهير بالتصاميم، على موقع "تويتر" بنشر صورتين لسواريز وصلاح وهما يضحكان ومرفقان تعليق "وأنا أشاهد دفاع المنتخب السعودي. فيما علق غاري لينيكير، مهاجم إنجلترا السابق والمحلل التلفزيوني الحالي، عن سوء مستوى المنتخب السعودي قائلا: تشيريشيف يضعها في الزاوية البعيدة، المنتخب السعودي سيئ جدا.

وكانت بعض التعليقات تميل إلى التركيز على ما يجب على السعوديين تطويره، منهم من قال يجب أن يكون هناك حارس أفضل، فيما قال بعض النيجيريين إن خسارة السعودية باللون الأخضر بدأت بإخافتهم كون منتخبهم يلبس اللون نفسه. وقال رودني هوست، مقدم إذاعة سيريس إكس إم الأميركية، الخاصة بكرة القدم، إن الجميع يسخرون من مستوى المنتخب السعودي، إلا أن السبب يعود إلى أن نظام التصفيات لكأس العالم سيئ.

وقالت إحدى مشجعات نادي أرسنال الإنجليزي إن النتيجة يرونها السعوديون كارثية، بينما هي يوم آخر بالنسبة لمشجعي النادي اللندني.