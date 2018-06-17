تاريخ الأخضر أمام أوروغواي يبعث التفاؤل في نفوس أنصاره

يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته الثانية في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم، أمام منتخب أوروغواي، لإنعاش آماله في التأهل إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018، التي تقام حاليا في روسيا.

وخسر المنتخب السعودي صفر -5 أمام روسيا في مباراة الافتتاح، بينما حقق منتخب أوروغواي فوزا صعبا 1 - صفر على منتخب مصر في الوقت القاتل بالجولة الأولى.

سبق أن التقى المنتخبان في مباراتين وديتين، حقق المنتخب السعودي الفوز مرة واحدة وانتهت الأخرى بالتعادل، ولم ينجح المنتخب الأوروغوياني في تحقيق الانتصار من قبل.

وترجع المباراة الأولى لعام 2002، وانتهت بفوز المنتخب السعودي 3 - 2 في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال كوريا الجنوبية واليابان آنذاك.

كما التقى المنتخبان مجددا قبل أربع سنوات، وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء، عندما سجل لأوروغواي لويس سواريز، بينما عادل نايف هزازي النتيجة لمصلحة المنتخب السعودي.

يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بينما تسجل أوروغواي، بطلة العالم عامي 1930 و1950 مشاركتها الثالثة عشرة في المونديال.