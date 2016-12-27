انطلاق أعمال "اتحاد الثقافة الرياضية" بمشاركة السعودية

اختتم الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أعمال مؤتمره السنوي الأول أمس في القاهرة تحت عنوان "الرياضة ثقافة" تحت رعاية خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وتحدث الصحافي السعودي فواز الشريف، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الثقافة الرياضية ممثلا عن السعودية، خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان "المسؤولية الثقافية للإعلام في تقديم المنتج الرياضي العربي" بمشاركة نخبة من الزملاء الإعلاميين حول أهمية الشفافية والابتكار والعمل وفق القوانين بل تطوير القوانين لتسمح للجميع بالعمل فوق الطاولة لا تحتها، مؤكدا أن ضعف العمل التسويقي قائم على ضعف المنتج أو ضعف صناعة منتج.

كما أوضح الشريف أن الأعمال التسويقية في العالم تحولت إلى استثمارات مشتركة بعيدا عن البيع والشراء ملمحا للمثل الذي أشار اليه الدكتور سعد شلبي أستاذ التسويق والاقتصاد الرياضي الذي وصف المناسبات الرياضية العربية بحفلة زواج.

يذكر ان المؤتمر السنوي شهد جلسات متنوعة تهدف لأهمية الثقافة الرياضية ودورها الفاعل في الارتقاء بالألعاب التنافسية والنشاطات الشبابية وقد شارك الاجتماعات الممثل المصري المثقف سامح الصريطي سفيرا عن الاتحاد.