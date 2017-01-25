منشطات كارتر تجرد أوسين بولت من ذهبية بكين

وجه العداء الجامايكي نيستا كارتر صدمة كبيرة إلى مواطنه العداء الشهير أوسين بولت بعد ثبوت تعاطيه المنشطات في دورة الألعاب الأولمبية (بكين 2008) . متسبباً بتجريد بولت والفريق الجامايكي من الميدالية الذهبية التي أحرزها في سباق 4 × 100 متر تتابع بأولمبياد بكين.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية ، في بيان لها يوم الأربعاء : إعادة فحص عينات كارتر التي أخذت منه في أولمبياد بكين 2008 أسفرت عن عينة إيجابية حيث تتضمن مادة منشطة محظورة.

ومع اكتشاف تعاطي كارتر للمنشطات ، سيجرد مع باقي أعضاء الفريق ومن بينهم بولت من الميدالية الذهبية لسباق 4 × 100 متر تتابع.

وبهذا سيخسر بولت إحدى الذهبيات التسع التي أحرزها في دورات الألعاب الأولمبية حيث سبق له الفوز بثلاثية الذهب لسباقات 100 و200 و4 × 100 متر بكل من أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 لكن رصيده سيقتصر الآن على ثماني ذهبيات في الدورات الأولمبية.

وتعمل اللجنة الأولمبية الدولية على إعادة فحص أكثر من 1000 عينة من دورتي 2008 و2012 باستخدام أساليب فحص متطورة وهو ما أسفر عن تجريد العديد من الرياضيين من نتائجهم.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً أن الروسية تاتيانا ليبيدافا الفائزة بفضية الوثب الطويل في أولمبياد بكين جردت من ميداليتها بسبب ثبوت تعاطيها المنشطات أيضا.