بولت بعد سحب ميداليته: لا أشعر بالحزن

كد العداء الجامايكي أوسين بولت أنه لايشعر بالاستياء أو الحزن من خسارته للميدالية، التي أحرزها في سباق 400 متر تتابع في دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008 بسبب ثبوت تعاطي زميله نيستا كارتر للمنشطات.

وقال بولت اليوم الأربعاء لدى وصوله إلى مدينة ملبورن الأسترالية لخوض أولى بطولاته في الموسم الجديد: في البداية كنت محبطا بالطبع، ولكنها أمور تحدث في الحياة، لست حزينا.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "ذي هيرالد صن" الأسترالية: أنتظر لكي أرى ما إذا كان نيستا سيستأنف ضد القرار أو ماذا سيفعل تحديدا، سأنتظر حتى أرى ما سيحدث، ولكنني أعدت الميدالية ولهذا فأنا أركز فقط في المنافسة هنا.

واضطر بولت مع زملائه اسافا بول ومايكل فراتر ودويت توماس إلى إرجاع ميداليتهم، بعد أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في الأسبوع الماضي أن نتيجة التحليل الجديد الذي خضعت له عينة العداء كارتر في أولمبياد بكين 2008 جاءت إيجابية.