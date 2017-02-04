حصان خالد بن عبدالله يفوز بأغلى شوط في العالم

‏فاز الحصان أروغيت والذي يملكه الأمير خالد بن عبدالله، بكأس "بيغاسوس العالمي للخيول"، وهو ما منحه 12 مليون دولار أميركي في أغلى شوط بالعالم.

ويعتبر "كأس بيغاسوس" أغلى وأغنى شوط في سباقات الخيول في العالم على الإطلاق والمقام على مضمار جلف استريم بارك بفلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية.

ويعد الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، من أعرق ملاك الخيل في العالم ويمتلك عدة مزارع في أوروبا وأمريكا وهو مؤسس ومالك إمبراطورية مزرعة جود مونت لإنتاج الخيول العالمية ويشارك باستمرار في البطولات الدولية وحققت جياده على مدى أكثر من ثلاثين عاما إنجازات متواصلة على المضامير الأوروبية والأمريكية ويعد أفضل منتج في أوروبا ويتسابق ملاك الخيل على اقتناء إنتاج مزرعته من الخيول نظرا لما تملكه من سلالات قل أن تجد لها مثيلا في العالم.

وحازت اسطبلات جودمونت فارم على ما يقارب 75٪ من بطولات أكبر سباقات العالم في العام 2010.

وفاز حصانه (وورك فورس) البالغ من العمر ثلاث سنوات بلقب أفضل حصان في أوروبا لعام 2010، عقب إحرازه المركز الأول في أكبر سباقات بريطانيا وفرنسا.

كما نال حصان الأمير خالد فرانكل لقب أحسن حصان في القارة الأوروبية لعمر السنتين وفاز الحصان (ترنكو تايقر) بجائزة أحسن حصان على مستوى أوروبا لجميع أنواع الأجواء - الممطرة وغير الممطرة - لفئة الأربع سنوات فما فوق.