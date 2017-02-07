الاتحاد الدولي لألعاب القوى يمدد استبعاد روسيا

صادق مجلس الاتحاد الدولي لالعاب القوى يوم الإثنين على توصيات لجنة العمل بخصوص تمديد عقوبة استبعاد روسيا الموقوفة منذ نوفمبر 2015، عن المشاركة في المسابقات الدولية بسبب برنامج كبير ممنهج من طرف الدولة لتعاطي المنشطات.

وبموجب هذا القرار لا يمكن لروسيا العودة إلى المشاركة في المسابقات الدولية قبل بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في أغسطس 2017. وقد تكون هذه العودة في نوفمبر المقبل بحسب رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى سيباستيان كو.

وتم تمديد العقوبات بحق روسيا في مارس ويونيو الماضيين ما أدى إلى حرمان روسيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

وقال رئيس لجنة العمل النريوجي روني أندرسين عقب الاجتماع الـ208 لمجلس الاتحاد الدولي في كاب-دايل بالقرب من موناكو: روسيا ليست جاهزة.