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مصاب بالإيدز يتسلح بنصف مليار لإنقاذ فريق كرة سلة

المصدر: دبي - وحيد رزق المصري
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لم تجد إدارة لوس أنجليس ليكرز حلاً لإيقاف تدهور الفريق في الفترة الأخيرة عقب اعتزال الأسطورة كوبي براينت، إلا بالاستعانة بخدمات نجم الفريق السابق إرفين ماجيك جونسون، الفائز بخمسة ألقاب في الثمانينات الميلادية، وأحد رموز دوري كرة السلة الأميركية.

قد ينسى المتابعون نجاحات جونسون قبل اعتزاله في 1991م، لكن لا ينسوا أنه أشهر لاعب كرة سلة أميركية يتعرض إلى مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز".

جونسون (57 عام)ا يملك حصة في الفريق إلى جانب أعمال تجارية تشمل دورعرض سينمائي وأندية صحية ومنشآت أخرى وتقارب ثروته الشخصية نصف مليار دولار>

كلمات دالّة

#ماجيك جونسون, #كوبي براينت, #لوس أنجليس ليكرز

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